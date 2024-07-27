Manisa'da 4 Araçlı Kaza: 10 Yaralı

Manisa'da Zincirleme Trafik Kazası

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Yarhasanlar Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda gerçekleşen bir trafik kazasında 4 araç karıştı. Olayda yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazanın Detayları

Hareket halindeki bir otomobil, önce iki başka otomobile ardından ise park halindeki bir minibüse çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber vermesiyle olay yerine hızla müdahale ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Manisa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu bildirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.