Manisa'da Ağaca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Manisa'da Kaza: Ağaca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. M.K. yönetimindeki 35 BFE 731 plakalı otomobil, Laleli Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir anda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Kaza Sonrası Müdahale
Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sürücünün Durumu Ciddiyetini Koruyor
Ambulansla Manisa Merkez Efendi Hastanesi'ne kaldırılan M.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.