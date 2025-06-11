Manisa'da Buğday Tarlasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kula'daki Buğday Tarlasını Kısıtladı

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Körez Mahallesi'nde, buğday hasadı yapılan tarlada çıkan yangın endişe yarattı. Yangının, biçerdöverin hasat sonrası samanları balya yapan makineden çıkması değerlendiriliyor.

Yangın Hızla Yayılmaya Başladı

Alevler, kısa sürede çevredeki buğday tarlasını sarmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman işletme, jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

Müdahale Süreci

Yangına, 1 arazöz, 4 itfaiye aracı, 2 kepçe ve 2 tankerli traktör ile müdahale edildi. Ayrıca, Kula Belediyesi'ne ait iş makineleri ve çevredeki vatandaşların traktörleri de destek sağladı.

Zayiat Detayları

Yangın sonrasında, yaklaşık 20 dönüm buğday tarlasının yanı sıra çok sayıda saman balyası da zarar gördü. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde buğday hasadı yapılan tarlada yangın çıktı, alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Körez Mahallesi, Közkaya mevkisinde, biçerdöverin hasat ettiği buğdayın ardından samanları balya yapan makineden çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede çevredeki buğday tarlasına yayıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde buğday hasadı yapılan tarlada yangın çıktı, alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Körez Mahallesi, Közkaya mevkisinde, biçerdöverin hasat ettiği buğdayın ardından samanları balya yapan makineden çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede çevredeki buğday tarlasına yayıldı.