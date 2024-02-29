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Manisa'da fabrikada yangın çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Manisa’daki bir sanayi kuruluşunda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 29.02.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 11:16
Manisa'da fabrikada yangın çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kağıt fabrikasının ham madde bölümünde sebebi bilinmeyen bir yangın başladı. Yunusemre’deki fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ihbarı alan ekipler, bölgeye hızla ulaştı. İtfaiye ve polis, yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

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