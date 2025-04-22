Manisa'da Okul Gezisi Dönüşünde Servis Kazası: 9 Öğrenci Yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, okul gezisinden dönen iki öğrenci servisi arasında meydana gelen kazada 9 öğrenci yaralandı.

Yunusemre Atatürk Ortaokulu'na ait olan ve Ruhi Çelik tarafından yönetilen 45 J 0209 plakalı minibüs, Karaoğlanlı Mahallesi mevkisinde, yine aynı okulun öğrencilerini taşıyan Tarık Bozdağ yönetimindeki 45 J 0684 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazada yaralanan 9 öğrenci, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, öğrenciler Turgutlu ilçesine gerçekleştirilen okul gezisinden dönüyordu ve talihsiz kaza dönüş yolunda meydana geldi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, okul gezisinden dönen 2 öğrenci servisinin karıştığı kazada 9 öğrenci yaralandı. Kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.