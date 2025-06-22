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Manisa'da Orman Yangını Yeniden Başladı: Kırsal Alan Tahliye Edildi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki orman yangını rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamıyor. Bostancı Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 16:02
Manisa'da Orman Yangını Yeniden Başladı: Kırsal Alan Tahliye Edildi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün akşam başlayan ve kontrol altına alınan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam saat 18.17'de başlayan yangına, gece boyunca müdahale eden ekipler, sabah saatlerinde yangını kontrol altına almayı başardı. Ancak rüzgârın etkisiyle yangın yeniden alevlendi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 9 helikopter, 32 arazöz, 11 su tankeri ve 4 dozer ile yangına müdahale edilmektedir. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, yangın bölgesine yakın kırsal Bostancı Mahallesi tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.

Yangın bölgesine giden Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, yapılan çalışmaları yerinde takip etti. Yangının büyümemesi için tüm ekiplerin seferber olduğu öğrenildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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