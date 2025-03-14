Manisa'da Otomobil Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde dram dolu bir kaza meydana geldi. Otomobilin arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan bir kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Olay, Salihli-Köprübaşı kara yolunun Taytan Mahallesi mevkisinde yaşandı. Y.E. (72) yönetimindeki 45 SH 207 plakalı otomobil, arıza nedeniyle park halindeki 35 T 1262 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişiyi bulundukları yerden kurtardı.
Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Menekşe Ertuğrul'un (70) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Y.E. ile D.S. (45) ve H.Ş.S. (6), yakın hastanelere kaldırıldı.
Sürücü Y.E. ile H.Ş.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Menekşe Ertuğrul'un cenazesi ise Salihli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, otomobilin arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, otomobilin arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.