Manisa'da Sahiplenen İki Köpeği Sokağa Bırakan Kişiye 172 bin 716 TL Ceza

Manisa'da sahiplendiği köpekleri sokağa bırakan kişiye ağır idari ceza

Olayın detayları

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Yunusemre Hayvan Yaşam Merkezi'nden sahiplendiği iki köpeği yeniden sokağa bıraktığı tespit edilen şahsa idari para cezası uygulandı.

Bakımevinden 25 Kasım tarihinde evde bakılmak üzere sahiplenen E.Ş. hakkında yapılan denetimlerde, söz konusu iki köpeğin açlık ve bakımsızlığa terk edildiği belirlendi.

Yasal işlem ve sonuç

Ekiplerin müdahalesiyle süreç başlatıldı ve ilgili şahsa, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, Kanun'un 14. maddesi gereğince "hayvanı sokağa terk etmek" suçundan toplam 172 bin 716 TL idari para cezası kesildi.

Hayvanların yeniden koruma altına alındığı bildirilirken, yetkililer benzer olayların önlenmesi amacıyla denetimlerin sıkı şekilde devam edeceğini açıkladı.

