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Manisa'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay, İzmir-Ankara kara yolunda gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 20:56
Manisa'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan İzmir-Ankara kara yolunda meydana gelen bir trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil takla attı. Olayda, İzzet Polat (64) isimli sürücü yaralandı.

Günün ilerleyen saatlerinde, 35 AHC 591 plakalı otomobil, Avşar Mahallesi geçişi sırasında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki bir iş yerinin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bahçe duvarını yıkan otomobil, ardından ağaçlara çarparak durabildi.

Olay yerinin hemen ardından gelen ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü İzzet Polat, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının başından darbe aldığı öğrenilirken, tedavi edilmek üzere Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkıp iş yerinin bahçe duvarına çarptıktan sonra takla...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkıp iş yerinin bahçe duvarına çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkıp iş yerinin bahçe duvarına çarptıktan sonra takla...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkıp iş yerinin bahçe duvarına çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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