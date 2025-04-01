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Manisa’da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Alaşehir'de meydana gelen trafik kazasında, otomobil kamyona ve bariyerlere çarparak 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 21:00
Manisa’da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin kamyona ve bariyerlere çarpması sonucunda 5 kişi yaralandı.

Alaşehir'den Salihli ilçesi istikametine doğru ilerleyen M.A. (23) yönetimindeki 45 ZG 040 plakalı otomobil, Piyadeler Mahallesi mevkisinde, önünde seyreden T.E. (44) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen kamyona çarptı. Ardından yol kenarındaki bariyerlere de çarpan otomobildeki yolcular yaralandı.

Kazada yaralanan sürücü M.A. ile birlikte araçtaki 4 kişi, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin kamyona ve bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin kamyona ve bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin kamyona ve bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin kamyona ve bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

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