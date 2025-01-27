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Manisa'da Trajik İş Kazası: Taş Ocağı Sahibi Tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir iş kazasında hayatını kaybeden işçi sonrası taş ocağı sahibi tutuklandı, 5 zanlının işlemleri devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:35
Manisa'da Trajik İş Kazası: Taş Ocağı Sahibi Tutuklandı

Manisa'da Üzücü İş Kazası: Taş Ocağı Sahibi Tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir taş ocağında meydana gelen iş kazasında 47 yaşındaki işçi Halil Yiğit hayatını kaybetti. Cumartesi günü Harmandalı Mahallesi'nde bulunan taş ocağının makine bölümünde gerçekleşen kazada Yiğit yaralanarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma Süreci Devam Ediyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, taş ocağının sahibi H.E. ile birlikte iş güvenliği firması yetkililerinin de aralarında bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen H.E. tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

İş kazalarının önlenmesi ve iş güvenliğinin sağlanması yönündeki tartışmalar, bu tür olayların yaşanmaması için büyük önem arz ediyor. Bu tür trajik olaylar, iş yerlerindeki güvenlik standartlarının gözden geçirilmesi gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyor.

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