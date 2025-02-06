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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 1'inin işlemleri devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 20:42
Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Hacıishak ve Efendi mahallelerinde belirlenen iki ikamete operasyon düzenledi.

Yapılan aramalar sonucunda, 227 sentetik ecza, 518,45 gram sentetik uyuşturucu, 14,03 gram sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılan ham madde, ruhsatsız bir tabanca ve 12 fişek ele geçirildi. Elde edilen bulgular neticesinde, S.Ş. (19), C.G. (27), H.K. (20) ve O.H. (24) gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen S.Ş, C.G. ve O.H, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. H.K.'nin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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