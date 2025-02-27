Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik düzenlenen başarılı bir operasyon sonucunda bir kişi gözaltına alındı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki uyuşturucu faaliyetlerini engellemek amacıyla harekete geçti.

Gözaltı ve Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyon sırasında A.K. (29) isimli şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalar neticesinde, şüphelinin üzerinde ve ikametinde toplam 19 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Adli Süreç Başladı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Bu operasyon, Akhisar'daki uyuşturucu ticareti ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.