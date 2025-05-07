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Manisa'da Yasa Dışı Silah Ticaretine Tutuklama

Manisa'nın Salihli ilçesinde ruhsatsız silah ticareti iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 15:51
Manisa'da Yasa Dışı Silah Ticaretine Tutuklama

Manisa'da Yasa Dışı Silah Ticareti İddiası

Manisa'nın Salihli ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen bir şüpheli, düzenlenen operasyon sonucunda tutuklandı. Salihli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, A.A. (36) isimli kişinin iş yeri ve deposuna yönelik dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalar sonucunda, ruhsatsız 3 tabanca, 10 kurusıkıdan çevrilmeye hazır tabanca, 2 tabanca gövdesi, 1 torna makinesi, 1 mengene, 1 tornavida uç seti, 3 demir testeresi ve 99 tabanca parçası ele geçirildi. Bu bulgular, A.A'nın yasa dışı silah imalatı ve ticareti yaptığına dair güçlü deliller sundu.

Tutuklama Süreci

Olayın ardından gözaltına alınan A.A, gerekli işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Salihli'deki güvenlik güçleri, yasa dışı silah faaliyetlerine karşı yürütülen mücadele çerçevesinde bu tür operasyonların devam edeceğini belirtti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde iş yeri ve deposunda ruhsatsız silah ve parçaları ele geçirilen...

Manisa'nın Salihli ilçesinde iş yeri ve deposunda ruhsatsız silah ve parçaları ele geçirilen şüpheli, tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız 3 tabanca, 10 kurusıkıdan çevrilmeye hazır tabanca, 2 tabanca gövdesi, 1 torna makinesi, 1 mengene, 1 tornavida uç seti, 3 demir testeresi ve 99 tabanca parçası ele geçirildi.

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