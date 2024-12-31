Manisa'da Yılbaşında 3.150 Kolluk Kuvveti Görev Yapacak

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yılbaşının güvenli ve huzurlu bir şekilde geçirilmesi amacıyla il genelinde 3.150 kolluk kuvvetinin görev yapacağını açıkladı.

Vali Özkan, yılbaşı öncesinde aldıkları önlemlerle Manisalıların güvenliğini sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Yapılan kontroller ve denetimlerin kentin her noktasında gerçekleştirileceğini ifade etti.

"Yılbaşında il Emniyet Müdürlüğümüz trafik ve asayiş hizmetlerinde toplam 297 ekip ve 1938 personel ile vatandaşların hizmetinde olacak. İl Jandarma Komutanlığımız ise 300 tim ve 1212 personel ile öncelikle asayişi sağlama amacıyla görev alacak. Ayrıca, dronlar ve dedektör köpekler de bu süreçte kullanılacak."

Sağlık hizmetleri açısından da 76 ambulans ve 1385 sağlık personeli ile 7/24 hizmet vereceklerini vurguladı.

Özkan, yılbaşı öncesinde son 10 günde gerçekleştirilen 565 gıda ve hijyen denetimi ile de halk sağlığını korumayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Manisa'da, yılbaşı tedbirleri kapsamında 3 bin 150 kolluk kuvveti görev yapacak. Manisa Valisi Vahdettin Özkan (ortada), konuya ilişkin açıklama yaptı.