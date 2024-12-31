DOLAR
35,36 -0,12%
EURO
36,62 0,39%
ALTIN
2.982,8 -0,69%
BITCOIN
3.353.839,54 -0,28%

Manisa'da Yılbaşında 3.150 Kolluk Kuvveti Görev Yapacak

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yılbaşı tedbirleri kapsamında 3.150 kolluk kuvvetinin görev alacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 18:45
Manisa'da Yılbaşında 3.150 Kolluk Kuvveti Görev Yapacak

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yılbaşının güvenli ve huzurlu bir şekilde geçirilmesi amacıyla il genelinde 3.150 kolluk kuvvetinin görev yapacağını açıkladı.

Vali Özkan, yılbaşı öncesinde aldıkları önlemlerle Manisalıların güvenliğini sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Yapılan kontroller ve denetimlerin kentin her noktasında gerçekleştirileceğini ifade etti.

"Yılbaşında il Emniyet Müdürlüğümüz trafik ve asayiş hizmetlerinde toplam 297 ekip ve 1938 personel ile vatandaşların hizmetinde olacak. İl Jandarma Komutanlığımız ise 300 tim ve 1212 personel ile öncelikle asayişi sağlama amacıyla görev alacak. Ayrıca, dronlar ve dedektör köpekler de bu süreçte kullanılacak."

Sağlık hizmetleri açısından da 76 ambulans ve 1385 sağlık personeli ile 7/24 hizmet vereceklerini vurguladı.

Özkan, yılbaşı öncesinde son 10 günde gerçekleştirilen 565 gıda ve hijyen denetimi ile de halk sağlığını korumayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Manisa'da, yılbaşı tedbirleri kapsamında 3 bin 150 kolluk kuvveti görev yapacak. Manisa Valisi...

Manisa'da, yılbaşı tedbirleri kapsamında 3 bin 150 kolluk kuvveti görev yapacak. Manisa Valisi Vahdettin Özkan (ortada), konuya ilişkin açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya'da Ekskavatör Hırsızlığı: Polisi Vuran Şahıs Öldürüldü
2
Kocaeli'de Doğal Gaz Patlamasında Hedef: Gaz Arzını Yüzde 85'e Çıkarmak
3
Bakan Kurum: 2025'te Depremzedeleri Yuvalarına Kavuşturacağız
4
Van'da Sözleşmeli Personelin Davasına 'Yürütmeyi Durdurma' Kararı
5
TİKA, Tanzanya'da Kadınların Ekonomik Katılımını Destekleyecek Atölye Açtı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 Değerlendirmesi: Türkiye'nin İlerlemeleri ve Hedefleri
7
Sağlık Bakanlığı ve USHAŞ'tan Sağlık Turizmi Çalıştayı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler