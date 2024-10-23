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Manş Denizi'nde Düzensiz Göçmen Faciası

Manş Denizi'ni geçmeye çalışan bir tekne alabora oldu, 3 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 16:39
Manş Denizi'nde Düzensiz Göçmen Faciası

Manş Denizi'nde Düzensiz Göçmen Faciası

Fransa ile İngiltere arasında yer alan Manş Denizi'ni geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne alabora oldu. Olay sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayın Detayları

Fransız Denizcilik İdaresi, Fransa'nın kuzey kıyısında bulunan Pas-de-Calais bölgesindeki Sangatte açıklarında bu sabah yaşanan olayı doğruladı. Yerel saatle 08.00 civarında meydana gelen alabora olayında, kurtarma ekipleri suya düşen 48 düzensiz göçmene müdahale etti.

Kayıplar ve Yaralılar

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, 3 düzensiz göçmen yaşamını yitirirken, bir kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Artan Düzensiz Göçmen Sayısı

Yılın başından bu yana Manş Denizi'ni geçerek Fransa'dan İngiltere'ye ulaşan düzensiz göçmen sayısı 26 bini aşmış durumda. Bu yıl içerisinde yaşamını yitiren düzensiz göçmen sayısı ise 54'ün üstünde.

Özellikle 3 Eylül tarihinde 12 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği kaza, bu yıl Manş Denizi'nde kaydedilen en ölümcül düzensiz göçmen kazası olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 30 bin göçmen bu su yolunu geçerek Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmıştı.

Güvenlik Önlemleri ve İşbirliği

İngiltere ve Fransa, yasa dışı göçmen akışını önlemek amacıyla güvenlik önlemlerini sıkılaştırmak için işbirliği yapma kararı aldı.

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