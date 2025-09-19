Manuela Carmena: Gazze'de İsrail'in Eylemleri 'Vahşi Soykırım'

ŞENHAN BOLELLİ - İspanya'nın başkenti Madrid'de 2015-2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan emekli savcı Manuela Carmena, AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sert sözlerle değerlendirdi.

Carmena'nın değerlendirmesi

Carmena, Filistin halkına ve çocuklara yardım etmenin önemine vurgu yaparak, Gazze'de yaşananların insan hakları ihlallerinin en ağır örneklerinden olduğunu belirtti. Carmena, "Gazze'de olanlar, hayal edilebilecek en büyük insan hakları ihlalinin kanıtlarını önümüze seriyor. Bu, acımasız, vahşi, açıklanamaz bir soykırımdır." dedi.

Hukukçulara çağrı

Eski bir savcı olarak tüm hukukçulara seslenen Carmena, olayların yasaları ciddi şekilde ihlal ettiğini ve asgari düzeyde hukuk eğitimi almış herkesi harekete geçmeye çağırdığını söyledi. Carmena, "Bunu engellemekten, buna karşı bağırmaktan, ateşkesin sağlanmasını ve yardım kamyonlarının girmesini istemekten başka bir şey yapamaz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin rolüne ilişkin değerlendirme

Carmena, Gazze'de yaşananlardan sadece İsrail'in değil, ona tam destek veren Amerika Birleşik Devletleri'nin de sorumlu olduğunu vurguladı. Carmena, "ABD, muazzam bir güç. Bizim talihsizliğimiz, ABD Başkanı olarak şiddete bu kadar meyilli ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya bu kadar yakın, bazı açılardan onunla aynı olan bir başkanın olması. İsrail'de yaşananların ABD politikasının bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ateşkes ve insanî yardım çağrısı

İsrail hükümetinin eleştirileri Yahudi karşıtlığı olarak göstermesine tepki gösteren Carmena, Filistinlilerden yana olmanın Yahudilere karşı olmak anlamına gelmediğini belirtti. Carmena, "İspanya, her zaman Yahudileri sevmiş ve sevmeye de devam ediyor. Aksi düşünülemez. Korkunç acılar çekmiş bir halk. Kabul edilemez olan, İsrail'deki aşırı sağcı hükümetin Filistinlilere yaptıklarıdır." dedi.

Carmena, sözlerini, "Biz, sadece çocukların açlıktan ölmesini, katledilmesini istemiyoruz, kadınlar böyle bir soykırıma uğramamalıdır. Bundan dolayı da nasıl olursa olsun, ateşkesin sağlanması için küçük bir şey de olsa elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." şeklinde noktaladı.