Manuela Carmena: Gazze'de İsrail'in Eylemleri 'Vahşi Soykırım'

Eski Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını 'acımasız, vahşi, açıklanamaz bir soykırım' diye nitelendirip hukukçuları ve dünyayı ateşkese çağırdı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 11:03
Manuela Carmena: Gazze'de İsrail'in Eylemleri 'Vahşi Soykırım'

Manuela Carmena: Gazze'de İsrail'in Eylemleri 'Vahşi Soykırım'

ŞENHAN BOLELLİ - İspanya'nın başkenti Madrid'de 2015-2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan emekli savcı Manuela Carmena, AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sert sözlerle değerlendirdi.

Carmena'nın değerlendirmesi

Carmena, Filistin halkına ve çocuklara yardım etmenin önemine vurgu yaparak, Gazze'de yaşananların insan hakları ihlallerinin en ağır örneklerinden olduğunu belirtti. Carmena, "Gazze'de olanlar, hayal edilebilecek en büyük insan hakları ihlalinin kanıtlarını önümüze seriyor. Bu, acımasız, vahşi, açıklanamaz bir soykırımdır." dedi.

Hukukçulara çağrı

Eski bir savcı olarak tüm hukukçulara seslenen Carmena, olayların yasaları ciddi şekilde ihlal ettiğini ve asgari düzeyde hukuk eğitimi almış herkesi harekete geçmeye çağırdığını söyledi. Carmena, "Bunu engellemekten, buna karşı bağırmaktan, ateşkesin sağlanmasını ve yardım kamyonlarının girmesini istemekten başka bir şey yapamaz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin rolüne ilişkin değerlendirme

Carmena, Gazze'de yaşananlardan sadece İsrail'in değil, ona tam destek veren Amerika Birleşik Devletleri'nin de sorumlu olduğunu vurguladı. Carmena, "ABD, muazzam bir güç. Bizim talihsizliğimiz, ABD Başkanı olarak şiddete bu kadar meyilli ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya bu kadar yakın, bazı açılardan onunla aynı olan bir başkanın olması. İsrail'de yaşananların ABD politikasının bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ateşkes ve insanî yardım çağrısı

İsrail hükümetinin eleştirileri Yahudi karşıtlığı olarak göstermesine tepki gösteren Carmena, Filistinlilerden yana olmanın Yahudilere karşı olmak anlamına gelmediğini belirtti. Carmena, "İspanya, her zaman Yahudileri sevmiş ve sevmeye de devam ediyor. Aksi düşünülemez. Korkunç acılar çekmiş bir halk. Kabul edilemez olan, İsrail'deki aşırı sağcı hükümetin Filistinlilere yaptıklarıdır." dedi.

Carmena, sözlerini, "Biz, sadece çocukların açlıktan ölmesini, katledilmesini istemiyoruz, kadınlar böyle bir soykırıma uğramamalıdır. Bundan dolayı da nasıl olursa olsun, ateşkesin sağlanması için küçük bir şey de olsa elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." şeklinde noktaladı.

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL
2
Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus
3
Manuela Carmena: Gazze'de İsrail'in Eylemleri 'Vahşi Soykırım'
4
Ankara'da 'Polis-Savcı' Dolandırıcılığı: 18 Şüpheli Tutuklandı
5
Yaşar Güler'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı — Türkiye Yüzyılı Vurgusu
6
Yerli Arıtma Teknolojisiyle Marmara'da Azot ve Fosfor Kirliliğine Çözüm
7
CHP 22. Olağanüstü Kurultayı 21 Eylül'de — Güven Oylaması Öne Çıkıyor

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği