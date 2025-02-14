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Marco Rubio'nun Uçağı Mekanik Sorun Nedeniyle Geri Döndü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun uçağı, mekanik sorun nedeniyle Almanya'ya gidemedi ve geri dönmek zorunda kaldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 07:02
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 07:02
Marco Rubio'nun Uçağı Mekanik Sorun Nedeniyle Geri Döndü

Marco Rubio'nun Uçağı, Mekanik Sorun Nedeniyle İade Edildi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Almanya'ya gitmek üzere havalanan uçağı, mekanik bir sorun nedeniyle geri döndü. Olay, büyük bir dikkatle takip edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, yaşanan aksaklık hakkında bilgi vererek, "Bu akşam Washington'dan Münih'e gitmesi planlanan Bakan Rubio'nun bulunduğu uçakta mekanik bir sorun yaşandı" dedi.

Uçağın, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'ne döndüğünü aktaran Bruce, Rubio'nun Almanya ve Orta Doğu ziyaretlerine farklı bir hava aracı ile ulaşacağını belirtti.

Bakan Rubio'nun uçağının kalkışından yaklaşık 90 dakika sonra, Boeing 757 C-32 tipi uçağın kokpit camıyla ilgili teknik bir sorun yaşandığı ifade edildi. Olay, hem güvenlik hem de operasyonel açıdan önemli bir durumu yansıtıyor.

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