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Mardin'de 2024 Asayiş ve Güvenlik Hedefleri Belirlendi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 2023'te terörle mücadelenin sonuçlarını açıkladı ve 2024 hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 14:09
Mardin'de 2024 Asayiş ve Güvenlik Hedefleri Belirlendi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun 2023'ü Değerlendirdi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, kentte gerçekleşen asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlendirerek, 2024 yılına dair hedeflerini belirtti. Vali Akkoyun, geçtiğimiz yıl PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine yönelik 325 operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonda 403 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 94'ünün tutuklandığını bildirdi.

Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Akkoyun, Valilikte düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ile bir araya geldi. Toplantının ardından yaptığı açıklamada, suç oranlarını azaltarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Terörle Mücadelede Başarılar

Akkoyun, güvenlik güçlerinin kararlı çalışmaları ile suç ve suçluyla mücadelede önemli başarılar sağladığını ifade etti. Geçen yıl sınır hattında 1209 kişinin yasadışı geçişine teşebbüs ettiği belirtilirken, 66 kişi sınırda yakalanmış ve bunlardan 8'i terör örgütü mensubu olarak tespit edilmiştir.

Organize Suçlar ve Narkotik Suçlarla Mücadele

Organize suç çetelerine yönelik düzenlenen 87 operasyonda 139 kişi hakkında işlem yapıldığını açıklayan Akkoyun, narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise 1200 operasyon gerçekleştirildiğini ve 223 kişiden 151'inin tutuklandığını aktardı. Ek olarak, 902 kaçağa yönelik operasyonda ise 1589 kişiye yasal işlem uygulandı.

Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Akkoyun, terör, asayiş ve organize suçlar operasyonları kapsamında 1008 silah, 430 kilogram el yapımı patlayıcı ile 20 bin 874 muhtelif mühimmat ele geçirildiğini belirtti.

2024 Hedefleri

Mardinli vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak için tüm terör tehditlerine karşı duracaklarını belirten Akkoyun, konuşmasını şöyle tamamladı: “Mardinli hemşehrilerimizin bizlere verdikleri destekle daha da güçlenerek yol kat edeceğiz.”

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında Valilikte İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday (sağda) ve...

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında Valilikte İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday (sağda) ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın (solda) katılımıyla "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. Akkoyun, toplantının ardından açıklamada bulundu.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında Valilikte İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday (sağda) ve...

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında Valilikte İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday (sağda) ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın (solda) katılımıyla "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. Akkoyun, toplantının ardından açıklamada bulundu.

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