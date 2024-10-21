Mardin'de Gazze İçin Hayır Çarşısı Açıldı

Mardin'de Gazze Yararı İçin Hayır Çarşısı Açıldı

Mardin'in Artuklu ilçesinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikle Hayır Çarşısı açıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte, yerel kadınların hazırladığı lezzetli yemekler ve el yapımı hediyelik eşyalar satışa sunularak, Gazze halkına destek olmayı amaçlıyor.

Gazze'deki Zorluklar ve Direniş

Açılışı yapan Prof. Dr. Vasfi Aşur, Dünya Müslüman Alimler Birliği Mütevelli Heyeti Üyesi olarak yaptığı konuşmada, Gazze'nin karşılaştığı ciddi zorlukları dile getirdi. Aşur, buna rağmen Gazze'deki onurlu direnişi takdirle karşıladı ve İHH’nın Gazze halkına yönelik destek çabalarını vurguladı. "İHH, Gazze konusunda çok duyarlı bir kuruluşumuz. Yardımlar gönderdi ve şu anda da yardımlar gönderiyor. İHH'ya teşekkür ediyoruz," dedi.

Toplumsal Bilinç için Çabalar

Açılışta bir başka konuşma yapan Mehmet Timurağaoğlu, İHH Mütevelli Heyeti Üyesi olarak Filistin ve Kudüs meselesinin toplumda sürekli olarak gündem tutulması için çaba gösterdiklerini belirtti. Etkinlik, bu bilinçle toplumsal destek sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Hayır Çarşısı'nın Önemi

Hayır Çarşısı'ndan elde edilecek gelir, doğrudan Gazze'ye bağışlanacak. Bu anlamda yapılan her katkı, Gazze halkının desteklenmesine katkıda bulunacak. Açılış etkinliğine AK Parti Mardin Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Geylani Çaltekin de katıldı.

Mardin'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Gazze yararına "Hayır Çarşısı" açıldı. Açılışa katılan Dünya Müslüman Alimler Birliği Mütevelli Heyeti Üyesi Mısırlı alim Prof. Dr. Vasfi Aşur, konuşma yaptı.

Mardin'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Gazze yararına "Hayır Çarşısı" açıldı. Açılışa katılan Dünya Müslüman Alimler Birliği Mütevelli Heyeti Üyesi Mısırlı alim Prof. Dr. Vasfi Aşur, konuşma yaptı.