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Mardin'de Gazze Saldırılarına Karşı Protesto Gösterisi

Mardin'de Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları protesto edildi, etkinliğe Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 19:29
Mardin'de Gazze Saldırılarına Karşı Protesto Gösterisi

Mardin'de Gazze Saldırılarına Karşı Protesto Gösterisi

Mardin'de, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar, Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde düzenlenen bir yürüyüşle protesto edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde Filistin bayraklarıyla tekbirler getirdi ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Bakan Işıkhan Etkinliğe Katıldı

Toplantıda konuşan Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini vurguladı. Başboğa, Gazzelilerin direnişinin süregeldiğini ifade etti.

Ayrıca, İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket eden sivil "Madleen" gemisine yapılan saldırıyı kınayarak, "Zulme sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır." dedi.

Basın açıklamasının ardından, yaşamını yitirenler için dua okundu. Etkinlik katılımcıları, ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçerek Birinci Cadde'den Eski Sabancı Kent Müzesi'ne kadar ilerledi.

Yürüyüşe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Katılımcılar ellerinde Filistin...

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Katılımcılar ellerinde Filistin bayrakları ile Birinci Cadde'den Eski Sabancı Kent Müzesi'ne kadar yürüdü.

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Katılımcılar ellerinde Filistin...

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Katılımcılar ellerinde Filistin bayrakları ile Birinci Cadde'den Eski Sabancı Kent Müzesi'ne kadar yürüdü.

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