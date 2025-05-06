DOLAR
38,61 -0,03%
EURO
43,85 -0,27%
ALTIN
4.214,24 -1,96%
BITCOIN
3.620.167,08 0,51%

Mardin'de Kıbrıs Gazisi Zeki Aygün Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mardin'in Midyat ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Zeki Aygün, törenle defnedildi.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 14:30
Mardin'de Kıbrıs Gazisi Zeki Aygün Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mardin'in Midyat ilçesinde 73 yaşında hayata veda eden Kıbrıs gazisi Zeki Aygün, son yolculuğuna uğurlandı. Aygün'ün cenazesi, Ulucami Mahallesi'ndeki Ulucami'de düzenlenen törenle toprağa verildi.

Cenaze namazının kılınmasının ardından, Aygün'ün naaşı Kule Kabristanı'na defnedildi. Törene, Aygün'ün ailesinin yanı sıra Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Garnizon Komutan Vekili Tank Albay Yasin Demiraylar, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, İl Müftüsü Enver Türkmen, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende gözyaşları içinde bir araya gelen kalabalık, Aygün'ün saygın geçmişini andı. Kaymakam Özdemir, burada gazinin oğlu Murat Aygün'e Türk bayrağını teslim ederek, gazinin ülkeye olan katkısını ve fedakarlığını sembolik olarak vurguladı.

Mardin'in Midyat ilçesinde hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Zeki Aygün'ün cenazesi...

Mardin'in Midyat ilçesinde hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Zeki Aygün'ün cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine, Aygün'ün yakınlarının yanı sıra Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir de katıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Zeki Aygün'ün cenazesi...

Mardin'in Midyat ilçesinde hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Zeki Aygün'ün cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine, Aygün'ün yakınlarının yanı sıra Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir de katıldı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Hamidiye Su'ya Yüzde 20 Zam Geldi

Samsun'da Emeklilere Yüzde 50 İndirim Desteği

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya, D8 Yılın Turizm Şehri Ödülü'nü Kazandı
2
Kütahya'nın Fethi ve Hıdırellez Coşkuyla Kutlandı
3
Erzincan'da Kurbanlık Denetimleri Başladı
4
CHP'li Bağcıoğlu OYAK Genel Müdürlüğü Önünde Önemli Açıklamalar Yaptı
5
Samsun'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Gençten 6 Hastaya Organ Bağışı
6
Antalya ve Muğla Sahillerinde Güneşli Hava Yoğunluğu
7
Eskişehir'de Ulaşımda Dönüm Noktası: Başkan Ünlüce'den Metrobüs İtirafı

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye

E-Nabız Kontrol Edin: Hekiminiz Değişmiş Olabilir!

Gaziantep'te 3000 Yeni Konut Projesi Başlatıldı!

Eskişehir'de Ulaşımda Dönüm Noktası: Başkan Ünlüce'den Metrobüs İtirafı

İstanbul'da Hamidiye Su'ya Yüzde 20 Zam Geldi

Samsun'da Emeklilere Yüzde 50 İndirim Desteği

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek