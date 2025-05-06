Mardin'de Kıbrıs Gazisi Zeki Aygün Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mardin'in Midyat ilçesinde 73 yaşında hayata veda eden Kıbrıs gazisi Zeki Aygün, son yolculuğuna uğurlandı. Aygün'ün cenazesi, Ulucami Mahallesi'ndeki Ulucami'de düzenlenen törenle toprağa verildi.

Cenaze namazının kılınmasının ardından, Aygün'ün naaşı Kule Kabristanı'na defnedildi. Törene, Aygün'ün ailesinin yanı sıra Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Garnizon Komutan Vekili Tank Albay Yasin Demiraylar, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, İl Müftüsü Enver Türkmen, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende gözyaşları içinde bir araya gelen kalabalık, Aygün'ün saygın geçmişini andı. Kaymakam Özdemir, burada gazinin oğlu Murat Aygün'e Türk bayrağını teslim ederek, gazinin ülkeye olan katkısını ve fedakarlığını sembolik olarak vurguladı.

Mardin'in Midyat ilçesinde hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Zeki Aygün'ün cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine, Aygün'ün yakınlarının yanı sıra Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir de katıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Zeki Aygün'ün cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine, Aygün'ün yakınlarının yanı sıra Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir de katıldı.