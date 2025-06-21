Mardin'de Kuyuya Düşen Koyun İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Mardin'de Kuyuya Düşen Koyun kurtarıldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kuyuya düşen bir koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. Koyunun kuyuya düştüğünü gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi
Bölgeye intikal eden itfaiye ekibi, hızlı bir şekilde kuyuya inerek halat yardımıyla koyunu mahsur kaldığı yerden çıkardı. Kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlanırken, koyun hayvan sahibine teslim edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.