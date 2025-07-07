Mardin'de Ormanlık Alandaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Mardin'in Ömerli ilçesi'nde, Çalışan Mahallesi kırsal alanında meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri, olay yerine sevk edildi.
Yangına müdahalede bulunan ekipler, alevleri kontrol altına almayı başardı. Şu anda, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Mardin'in Ömerli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Mardin'in Ömerli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.