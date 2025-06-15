Mardin'de Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mardin'in Nusaybin İlçesinde Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Henüz sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobil, kırsal Çağlar Mahallesi'nde yoldan çıkarak devrildi. Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Y.E.K. (17) yaşamını yitirirken, M.A.A. (19) ise yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Y.E.K.'nın cenazesi otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.