DOLAR
36,1 0,06%
EURO
37,76 -0,57%
ALTIN
3.388,39 -0,67%
BITCOIN
3.464.752,27 1,09%

Mardin'de Tekstil Fabrikasında Yangın ve Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi

Mardin'de tekstil fabrikasında yapılan tatbikat, yangın güvenliği ve tahliye prosedürleri konusunda farkındalık oluşturdu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 17:41
Mardin'de Tekstil Fabrikasında Yangın ve Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi

Mardin'de Yangın ve Tahliye Tatbikatı

Mardin'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik koordinasyonuyla, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen tatbikata, 8 araç ve 20 personel katıldı.

Gerçekleştirilen Tatbikatta Neler Yaşandı?

Senaryo gereği 200 işçinin çalıştığı fabrikada yangın çıktığı varsayıldı. Bu kapsamda bölgeye yönlendirilen AFAD ve itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak güvenlik koridoru oluşturdu ve personeli güvenli bir şekilde tahliye etti.

Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri

Tatbikatın ardından, fabrika yetkilileri ve çalışanlarına yangın anında doğru müdahale yöntemleri, tahliye prosedürleri, güvenli toplanma alanları ve yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı konusunda bilgi verildi. AFAD İl Müdürü Mehmet Dönmez, Mardin'deki OSB'lerde "Yangın Önleme ve Bilgilendirme Projesi" kapsamında bu tür eğitimlerin devam ettirileceğini vurgulayarak, "Olası yangınlara karşı tüm vatandaşlarımızı ve işletmelerimizi bilinçlendirmek hedefindeyiz," dedi.

Tatbikatların Önemi

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Murat Tunç, tatbikatların vatandaşları afet ve riskler konusunda bilinçlendirmeyi, afetlere hazırlık konusunda farkındalığı artırmayı amaçladıklarını belirtti. Diğer kurumlarla koordineli şekilde hareket ettiklerini de ekleyen Dönmez, olası afet durumlarına karşı her zaman hazırlıklı olduklarının altını çizdi.

Mardin'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında yangın ve tahliye tatbikatı...

Mardin'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında yangın ve tahliye tatbikatı düzenlendi. Tatbikata, 8 araç ve 20 personel katıldı.

Mardin'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında yangın ve tahliye tatbikatı...

Mardin'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında yangın ve tahliye tatbikatı düzenlendi. Tatbikata, 8 araç ve 20 personel katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çayırhan Termik Santrali Özelleştirmesine Karşı İşçilerden İsyan
2
Rusya'nın Konsolosu Buravov: Trump-Putin Görüşmesi Barış İçin İlk Adım
3
UNRWA, Gazze'de Ateşkes Sürecinde Sağladığı Yardımları Açıkladı
4
Mısır: Lübnan'a Her Türlü Desteği Vermeye Hazırız
5
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı Ziyaret Etti
6
Rize'de Vefat Eden Uzman Çavuş Mehmet Daşkıran'ın Cenazesi Kahramanmaraş'a Uğurlandı
7
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan TÜSİAD'a Sert Tepki

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!