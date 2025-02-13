Mardin'de Tekstil Fabrikasında Yangın ve Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi

Mardin'de Yangın ve Tahliye Tatbikatı

Mardin'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik koordinasyonuyla, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen tatbikata, 8 araç ve 20 personel katıldı.

Gerçekleştirilen Tatbikatta Neler Yaşandı?

Senaryo gereği 200 işçinin çalıştığı fabrikada yangın çıktığı varsayıldı. Bu kapsamda bölgeye yönlendirilen AFAD ve itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak güvenlik koridoru oluşturdu ve personeli güvenli bir şekilde tahliye etti.

Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri

Tatbikatın ardından, fabrika yetkilileri ve çalışanlarına yangın anında doğru müdahale yöntemleri, tahliye prosedürleri, güvenli toplanma alanları ve yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı konusunda bilgi verildi. AFAD İl Müdürü Mehmet Dönmez, Mardin'deki OSB'lerde "Yangın Önleme ve Bilgilendirme Projesi" kapsamında bu tür eğitimlerin devam ettirileceğini vurgulayarak, "Olası yangınlara karşı tüm vatandaşlarımızı ve işletmelerimizi bilinçlendirmek hedefindeyiz," dedi.

Tatbikatların Önemi

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Murat Tunç, tatbikatların vatandaşları afet ve riskler konusunda bilinçlendirmeyi, afetlere hazırlık konusunda farkındalığı artırmayı amaçladıklarını belirtti. Diğer kurumlarla koordineli şekilde hareket ettiklerini de ekleyen Dönmez, olası afet durumlarına karşı her zaman hazırlıklı olduklarının altını çizdi.

Mardin'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında yangın ve tahliye tatbikatı düzenlendi. Tatbikata, 8 araç ve 20 personel katıldı.

Mardin'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında yangın ve tahliye tatbikatı düzenlendi. Tatbikata, 8 araç ve 20 personel katıldı.