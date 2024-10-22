Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilo Sentetik Madde Ele Geçirildi

Mardin'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Mardin'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı polis ekipleri, uyuşturucu madde taşınan bir tırı uzun süre takip etti.

Detaylı Ardışık Takip

Polis, olağanüstü bir titizlikle yürüttüğü fiziki takibin ardından, şüpheli aracı durdurma kararı aldı.

Tırda Ele Geçirilen Uyuşturucu

Durumu müteakip, tırda yapılan aramada 15 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu. Bu bulgu, yüklü miktarda uyuşturucu ticaretinin önünün kesilmesinde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Şüpheli Tutuklandı

Operasyonun ardından tırda bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı. Valilikten gelen açıklama, bu operasyonun uyuşturucu ile mücadelede kararlılığı artırdığını vurgulamaktadır.