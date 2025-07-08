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Mardin'den Memurlara Rekor Maaş Promosyonu: 82.500 TL!

Mardin Büyükşehir Belediyesi, memurlarına yönelik açtığı ihale ile kişi başına 82.500 TL'lik rekor maaş promosyonu sağladı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 13:15
Mardin'den Memurlara Rekor Maaş Promosyonu: 82.500 TL!

Mardin'den Memurlara Rekor Maaş Promosyonu: 82.500 TL!

Mardin Büyükşehir Belediyesi, çalışanları için düzenlediği maaş promosyonu ihalesinde, 82.500 TL’lik anlaşma ile yeni bir rekora imza attı. Bu olağanüstü gelişme, kamu ve özel sektör arasındaki rekabetin ne denli arttığını gözler önüne seriyor.

Bankaların Promosyon Rekabeti

Mardin'deki ihale, bölgedeki birçok bankanın yoğun ilgisi ile karşılandı. Kapalı zarf ve açık artırma usulü ile gerçekleştirilen ihale sürecinde, bankalar belediye personelinin maaş müşterisi olabilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Tekliflerin ardı ardına yükseldiği ihale sonunda, en yüksek teklifi sunan banka, kişi başına 82.500 TL ödeme yapmayı taahhüt eden taraf oldu.

Ekonomik Güçlükler Arasında Bayram Havası

Ekonomik koşulların zorluklarla dolu olduğu bu dönemde, rekor promosyon haberi Mardin Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasında büyük bir sevinç yarattı. Yıllardır beklenen müzakerelerin sonuçlandığı bir ortamda, çalışanlar arasında adeta bayram havası estikten sonra açıklamalar yapıldı.

Belediyeden Müjde Geldi

Belediye yetkilileri, şeffaf bir ihale süreciyle sağlanan bu rekor anlaşmadan duydukları gururu ifade ederek, "Çalışanlarımızın mutluluğu bizim için her zaman önceliklidir. Yürüttüğümüz titiz müzakereler sonucu, personelimiz için en iyi şartları sağlayan bu rekor anlaşmayı imzalamaktan gurur duyuyoruz,” dedi. Ayrıca, emeği geçen herkese ve rekabetçi teklifler sunan bankalara teşekkür ettiler.

Rekor anlaşmanın kamuoyuna duyurulması sonrası dikkatler, ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi ve ihaleyi kazanan banka arasındaki resmi prosedürlerden sonra, promosyon ücretlerinin Ağustos ayı içinde personelin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

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