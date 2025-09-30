Marella Discovery 2 Alanya'ya 1697 Turist Getirdi

Bahamalar bayraklı Marella Discovery 2, Marmaris'ten gelip sabah Alanya Limanı'na yanaştı. Gemide 1697 turist ve 735 personel vardı; ziyaretçiler turistik noktaları gezdi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:08
Bahamalar bayraklı kruvaziyer sabah Alanya Limanı'na yanaştı

Antalya'nın Alanya ilçesini, Bahamalar bayraklı Marella Discovery 2 ile gelen 1697 turist ziyaret etti.

Marmaris'ten demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 264 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide çoğu İngiliz olmak üzere 1697 yolcu ile 735 personel bulunduğu öğrenildi. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ilçenin tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etti; bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

Gemi, akşam Limasol'a hareket edecek.

