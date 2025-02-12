Market Fiyatlarını Karşılaştırma Platformu Ziyaretçi Akınına Uğradı

'Marketfiyati.org.tr' ile Fiyat Karşılaştırması Kolaylaştı

Ayşe Böcüoğlu Bodur - "Marketfiyati.org.tr" adlı internet sitesi, vatandaşların zincir market şubelerinde yer alan 50 bine yakın ürünün fiyatlarını karşılaştırabilmesine olanak tanıyor. İlk 24 saatte 490 bin tekil ziyaretçiye ev sahipliği yapan bu platform, kullanıcıları tarafından toplamda 2 milyon 141 bin kez arandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, dün erişime açılan siteye büyük bir ilgi gösterildi. Tekil ziyaret sayısının yanı sıra, site içindeki aramaların da oldukça yoğun olması dikkat çekti.

Veri Paylaşımı ve Analiz Süreci

Bu platform, Merkez Bankası ile TÜBİTAK'ın iş birliği ile geliştirildi. Sitede, A101, BİM, CarrefourSA, Hakmar, Migros, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK gibi büyük marketlerin fiyat verileri, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) tarafından işleniyor. Geliştirilen algoritmaların yardımıyla gelen aykırı değerler temizlenerek, veri kalitesi artırılıyor.

Anlık Fiyat Karşılaştırması İmkanı

İnternet sitesi, meyve, sebze, et, tavuk, balık, içecek gibi temel gıda ürünleri ile temizlik ve kişisel bakım malzemelerinin fiyatlarını anlık olarak karşılaştırabilme imkanı sunuyor. Kullanıcılar, 50 bine yakın ürün hakkında detaylı bilgiye erişebiliyor.

Ayrıca, çok yakında "Market Fiyatı Mobil Uygulaması"'nın da kullanıma açılması planlanıyor.