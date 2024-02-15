Marmara Denizi'nde can pazarı: Kargo gemisi battı mürettebat kurtarılmaya çalışılıyor

Marmara Denizi'nde batmak üzere olan bir kargo gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) harekete geçti. KEGM, gemideki 6 Türk mürettebatın kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Kargo gemisinin neden su aldığı araştırılıyor.

"BATUHAN A" adlı 69 metrelik genel kargo gemisi Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında batma tehlikesiyle karşılaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, gemiyi kurtarmak için KEGM-6 ve KIYEM-4 adlı hızlı tahlisiye botlarını acilen olay mahalline gönderdi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, batmakta olan kargo gemisine müdahale etmek için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden üç ekip görevlendirdiklerini açıkladı. Vali Demirtaş, "Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Demirtaş, batan gemiye müdahale için Mudanya'daki Sahil Güvenlik Komutanlığı merkezinden çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Demirtaş, 3 metreye varan dalgalara rağmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki faaliyetlerine devam ettiklerini ifade etti.