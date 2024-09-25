Marmaris'e Gelen Mein Schiff 5 Kruvaziyeriyle 2,490 Yolcu Limana İndi

Mein Schiff 5 Marmaris'e Varış Yaptı

Malta bayrağına sahip olan Mein Schiff 5 kruvaziyeri, Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştı. Rodos Adası'nın ardından Marmaris'e yönelen gemi, limanın geniş iskelesine demirledi.

Yolcu ve Personel Bilgileri

Gemide, çoğunluğunu Almanların oluşturduğu 2,490 yolcu bulunuyor. Ayrıca, 921 kişilik bir personel de yolculara hizmet ediyor.

Güzel Bir Gün Geçiren Turistler

Geminin gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından, turistler Marmaris'in tarihi ve turistik bölgelerini keşfetmek üzere ayrıldılar. Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı gibi yerleri dolaşma fırsatı buldular.

Farklı Aktiviteler

Birçok yolcu, bisikletle şehir turu yaparken, bazıları da Dalyan turuna katılarak bölgenin doğal güzelliklerini keşfettiler.

Gece Yolculuğu

Geminin akşam saatlerinde Santorini Adası'na hareket edeceği bildirildi.

Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 5", Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Rodos Adası'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren kruvaziyer, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 5", Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Rodos Adası'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren kruvaziyer, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 5", Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Rodos Adası'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren kruvaziyer, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.