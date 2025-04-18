Marmaris Esnafından Belediye Uygulamasına Tepki: Gıda Ürünlerini Sokakta Koymak Yasaklandı

Marmaris Esnafından Sert Tepki

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kamu düzenini sağlamak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla işletme önüne malzeme koymayı engelleyen belediye uygulamasına esnaf tarafından sert bir tepki geldi. Eylem, Marmaris Belediyesi önünde toplanan esnaf tarafından gerçekleştirildi.

Esnaf Temsilcisinin Açıklaması

Esnaf adına açıklama yapan Ramazan Şah, belediyenin dükkan önüne malzeme koyma yasaklarının esnafı olumsuz etkilediğini belirtti. Haftalardır belediye ile yürütülen görüşmelerin neticesiz kaldığını dile getiren Şah, "Bir uzlaşı içinde değiliz. 'Esnaf bu işten memnun' diyorlar, bu yalan. Biz ekmeğimiz için buradayız. Umarız buradan mutlu bir şekilde ayrılırız" şeklinde konuştu.

Esnafın Durumu ve Beklentileri

Esnafın yıllardır şehrin nabzını tutan kesim olduğunu vurgulayan Şah, şunları kaydetti: "Marmaris Belediyesi'nden koşullarımızı iyileştirmesini beklerken ısrarla uygulanmak istenen bu karar, esnafın yalnızca işini olumsuz etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda emeğini, ailesinin ve çocuğunun geleceğini de tehlikeye atacaktır. Yapılan düzenlemelerin görsel ya da mevzuat odaklı değil, insan odaklı olması gerektiğine inanıyoruz. Kazanamayan, umutsuz ve mutsuz bir esnaf Marmaris'in değerine değer katamaz. Birlikte inşa edilen bir kent için esnafına ve insanına değer veren bir yönetim anlayışı şarttır," dedi.

Başkan Ünlü'den Yanıt

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, esnafın tepkisine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Eylem yapmaları, görüşlerini açıklamalarına saygı duyuyoruz. Fakat, Marmaris'in menfaati için bu çalışmayı yapmak zorundayız. Marmaris'in geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz. Uygulamamızda olumlu geri dönüşler de alıyoruz; acentelerden turistlerin memnun olduğu bilgisini alıyoruz. Ticaret dükkan içinde yapılmalı, sokakta değil. Bunu bir şekilde engellememiz gerekiyor" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kamu düzeni sağlamak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla işletme önüne malzeme koymayı engelleyen uygulamaya tepki gösteren esnaf, eylem yaptı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kamu düzeni sağlamak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla işletme önüne malzeme koymayı engelleyen uygulamaya tepki gösteren esnaf, eylem yaptı.