Marmaris Körfezi'nde Deniz Yüzeyi Temizliği

Marmaris Körfezi'nde Temizlik Çalışmaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmaris sahillerinde deniz yüzeyi temizleme çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu temizlik, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla hayata geçirildi.

Türkiye Çevre Ajansı'nın Katkıları

Bakanlığa bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) ekipleri, Marmaris Körfezi'nde ve çevresindeki sahillerde deniz yüzeyinde biriken atıkları tespit edip temizlemek üzere harekete geçti. Ekipler, sabah erken saatlerde Marmaris Netsel Marina'daki iskeleden, “Ahtapot-4” isimli deniz yüzeyi temizleme aracıyla denize açıldılar.

Temizlik Faaliyetleri

İçmeler Plajı, Cennet Adası ve Yalancıboğaz mevkileri ile yat limanı boyunca temizlik yapan tekne, topladığı atıkları iskeleye dökerek bertaraf edilmek üzere hazırladı.

Çalışmalar sırasında tekne, deniz yüzeyinde bulunan poşetler, pet şişeler, plastik bidonlar ve meyve gibi çeşitli atıkları toplamak için özel aparatlar kullandı. Bu süreçte, temizlik ekibinin yanı sıra bölgede bulunan bazı vatandaşların da kanolarıyla denize açılarak yüzeyden atık topladıkları gözlemlendi.