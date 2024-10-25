DOLAR
34,29 -0,16%
EURO
37,17 -0,06%
ALTIN
3.011,56 -0,05%
BITCOIN
2.318.599,97 0,89%

Marmaris Körfezi'nde Deniz Yüzeyi Temizliği

Marmaris sahillerinde deniz yüzeyi temizleme çalışması yapıldı, çevre kirliliğine karşı önemli adımlar atıldı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 09:59
Marmaris Körfezi'nde Deniz Yüzeyi Temizliği

Marmaris Körfezi'nde Temizlik Çalışmaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmaris sahillerinde deniz yüzeyi temizleme çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu temizlik, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla hayata geçirildi.

Türkiye Çevre Ajansı'nın Katkıları

Bakanlığa bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) ekipleri, Marmaris Körfezi'nde ve çevresindeki sahillerde deniz yüzeyinde biriken atıkları tespit edip temizlemek üzere harekete geçti. Ekipler, sabah erken saatlerde Marmaris Netsel Marina'daki iskeleden, “Ahtapot-4” isimli deniz yüzeyi temizleme aracıyla denize açıldılar.

Temizlik Faaliyetleri

İçmeler Plajı, Cennet Adası ve Yalancıboğaz mevkileri ile yat limanı boyunca temizlik yapan tekne, topladığı atıkları iskeleye dökerek bertaraf edilmek üzere hazırladı.

Çalışmalar sırasında tekne, deniz yüzeyinde bulunan poşetler, pet şişeler, plastik bidonlar ve meyve gibi çeşitli atıkları toplamak için özel aparatlar kullandı. Bu süreçte, temizlik ekibinin yanı sıra bölgede bulunan bazı vatandaşların da kanolarıyla denize açılarak yüzeyden atık topladıkları gözlemlendi.

İLGİLİ HABERLER

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
2
Marmaris Körfezi'nde Deniz Yüzeyi Temizliği
3
Çankırı'da Uyuşturucu ile Yakalanan Polis Memuru Tutuklandı
4
Kayseri'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı
5
Bitlis'te PKK'ya Yönelik Operasyonda 11 Gözaltı
6
İsrail Ordusunun Gazze'deki Hastaneye Saldırısı
7
Mardin'de Kırmızı Kategorideki PKK Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor