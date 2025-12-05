Marmaris'te Fırtına: İskeleye Çarpan Gezi Teknesi Karaya Oturdu

Marmaris'te fırtına: iskeleye çarpan gezi teknesi karaya oturdu

Kurtarma çalışmaları sürüyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle karaya oturan tekne sayısı 4 oldu. Uzunyalı mevkiinde iskeleye çarparak karaya oturan gezi teknesinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Dün gece başlayan sağanak yağış ve fırtına, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Deniz şartlarının bozulması sonucu bazı tekneler sürüklendi; sabah saatlerinde Türk bayraklı 3 gezi teknesi Hisarönü Körfezi İnbükü Koyu’nda karaya oturdu. Sürüklendiği belirtilen teknelerin isimleri Granitsa, Kastabos ve Wiseone olarak kaydedildi.

Buna ek olarak Uzunyalı mevkiinde bir gezi teknesi iskeleye çarparak karaya oturdu. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kısa sürede bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti. Yapılan incelemelerin ardından teknenin kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Olayla ilgili değerlendirmede bulunan Siteler Mahallesi Muhtarı Gülizar Pekpak, benzer görüntülerin her yıl tekrarlandığını vurgulayarak, "Sahil Güvenlik geldi, hemen müdahale ettiler. Muğla AFAD aradı hemen. Bu yaşanan durum bence bir ihmal. Çünkü bu her sene olan bir şey. Marmaris’in havası belli. Turuncu alarm verildi. Niye yapıyorsunuz ki. Bu bilinçsizliktir" dedi.

