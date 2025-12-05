Marmaris'te Yavru Akdeniz Foku Kurtarıldı — Balıkçıların Şefkati

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Söğüt ve Taşlıca Mahalleleri arasında yer alan Serçe Limanında kıyıya vuran nesli tehlike altında olan Akdeniz foku, bölgedeki balıkçıların müdahalesiyle korunmaya alındı.

Olayın Detayları

Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan kötü hava şartları sırasında fırtınadan etkilenen yavru Akdeniz foku yönünü şaşırarak kıyıya vurdu. Olay yerine müdahale eden kaptan Özden Selçuk ve beraberindeki balıkçılar, foku güvenli bir noktaya taşıdı ve koruma altına aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber veren balıkçılar, üşüyen ve yorgun düşen yavruyu bir kasanın içine koyup örtüyle sardı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Balıkçıların Şefkatli Sözleri

Yavruya seslenen balıkçılar, "Bak, bizim avları yemeyeceksin. Seni iyileştireceğiz evlat. Balıkçı da olsak vicdanımız var, seni seviyoruz. Az sonra gelecekler, seni götürecekler" sözleriyle içten tavırlarını gösterdi. Bu anlar izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Balıkçıların anında müdahalesi sayesinde foku, ilgili kurumlar gelene kadar sıcak ve güvende tutuldu.

YOLUNU ŞAŞIRAN YAVRU FOKU BALIKÇILAR KURTARDI