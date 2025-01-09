Mavi Vatan-2025 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü Başarıyla Tamamlandı

Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü, denizdeki geçit töreni ile sona erdi. Tatbikata 90 gemi ve 20 bin personel katıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 16:18
Mavi Vatan-2025 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü Başarıyla Tamamlandı

Mavi Vatan-2025 Tatbikatı Sonuçlandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü, başarılı atışların ardından denizde yapılan geçit töreniyle tamamlandı.

Tatbikata Üst Düzey Katılım

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu tatbikatı TCG Salihreis firkateyninden takip etti.

Başarılı Atışlar ve Tören

Tatbikatın öğleden sonraki safhasında, Bayraktar TB-2 SİHA ile su üstündeki hedef tam isabetle vuruldu. Ardından hücumbotlar ve süper kobra helikopterleri tarafından atışlar yapıldı.

Atışların ardından, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, tatbikata katılan komuta kademesi ve personeline telsizden hitap ederek başarılarından dolayı teşekkür etti.

Geniş Katılım

Mavi Vatan-2025 Tatbikatı, 7-16 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tatbikata toplamda 90 gemi, 50 hava vasıtası ve 20 bin personel katıldı.

Tüm bu başarılar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deniz üzerindeki yeteneklerini bir kez daha ortaya koydu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü, başarılı atışların ardından denizde yapılan geçit töreniyle tamamlandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu TCG Salihreis fırkateyninden tatbikatı takip etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü, başarılı atışların ardından denizde yapılan geçit töreniyle tamamlandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu TCG Salihreis fırkateyninden tatbikatı takip etti.

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