Mayotte'da Dikeledi Kasırgası Alarm Verdi: Chido'nun Yıkıcı Etkileri Devam Ediyor

Mayotte, Dikeledi Kasırgası'nın Pençesinde

Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki kolonisi Mayotte, 14 Aralık 2024'te etkisini gösteren Chido Kasırgası ile yaşadığı ağır yıkımın ardından şimdi de Dikeledi Kasırgası ile karşı karşıya. Mayotte Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ada'da kırmızı alarm durumu ilan edildiği bildirildi.

Kırmızı Alarm ve Tahliye Olgusu

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Dikeledi Kasırgası sebebiyle Mayotte'da kırmızı alarm verildi. Kasırga nedeniyle, yaklaşık 15 bin kişi valilik tarafından belirlenen 79 koruma merkezine alınmak zorunda kaldı. Valilik, sakinlerin Dikeledi Kasırgası'na karşı dikkatli olmaları ve mümkünse evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

Kasırga Gücü ve Beklentiler

Dikeledi Kasırgası'nın saatteki hızı 100 kilometreyi bulurken, adaya yoğun yağışlar getirmesi bekleniyor. Daha önce Chido Kasırgası ile büyük bir yıkıma uğrayan Mayotte'da, bu yeni tehdit nedeniyle endişeler artmış durumda.

Chido Kasırgası'nın Ardındaki Kayıplar

14 Aralık 2024'teki Chido Kasırgası, saatteki rüzgâr hızı 220 kilometreyi aşan bir güçle Mayotte'yi vurmuştu. Bu felaket, resmi kayıtlara göre 39 kişinin ölümüne ve 4 bini aşkın kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Okul binaları, Mamoudzou'daki hastane ve Mamoudzou Limanı gibi önemli yapılar da hasar görmüştü.

Mayotte, iklim krizi nedeniyle sıklıkla benzer tehditlerle karşı karşıya kalıyor ve mevcut durum, adanın yaralarını sarmaya çalışan halkı tekrar zorlu bir duruma sokuyor.