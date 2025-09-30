MEB 2024-2025 Eğitim İstatistikleri: 17.956.523 Öğrenci, 1.187.409 Öğretmen

Özel Öğretim Oranları

Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin toplam örgün eğitim içindeki oranı %9,1 oldu. Bu oran kademelere göre: okul öncesinde %18,8, ilkokulda %6,1, ortaokulda %7 ve ortaöğretimde %11,6 olarak gerçekleşti.

Öğretmen Sayısı

Örgün eğitim kapsamındaki okullarda görev yapan öğretmen sayısı 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1.187.409 oldu. Bu öğretmenlerden 1.009.671'i resmi okullarda, 177.738'i özel okullarda görev yaptı.

Öğretmenlerin 455.353'ü erkek, 732.056'sı kadın olarak kaydedildi. Örgün eğitimde öğretmen sayısı geçen yıla göre 18.513 artarken, bu artışın 16.274'ü resmi okullarda gerçekleşti.

Okul ve Derslik Sayıları

Örgün eğitimde hizmet veren okul sayısı toplam 74.040 olarak bildirildi: 59.336'sı resmi, 14.700'ü özel ve 4'ü açık öğretim okulu. Bu okulların kademelere göre dağılımı: 17.640 okul öncesi, 25.099 ilkokul, 18.878 ortaokul ve 12.423 ortaöğretim.

Resmi okullarda 618.860, özel okullarda 134.711 olmak üzere örgün eğitimde toplam 753.571 derslik kullanıldı. Bir önceki yıla göre derslik sayısındaki artış 10.742 olurken, bunun 10.177'si resmi okullarda gerçekleşti.

Öğretmen ve Derslik Başına Düşen Öğrenci

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 18 olurken; ortaokullarda 14'ten 13'e, ortaöğretimde ise 12'den 11'e düştü. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 23, ortaöğretimde 20 olarak kaydedildi.

Okullaşma Oranları

2024-2025 eğitim öğretim yılında net okullaşma oranları şu şekilde gerçekleşti: okul öncesinde 5 yaşta %82,53, ilkokulda %95,43, ortaokulda %89,09, ortaöğretimde %82,85. Yükseköğretime kayıtlı öğrenciler de dikkate alındığında ortaöğretimde düzeltilmiş net okullaşma oranı %87,88 olarak kaydedildi.

MEB'in Değerlendirmesi

MEB'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"2024-2025 eğitim öğretim yılında 344.770 öğrencinin burs imkanlarından yararlanması, 281.517 öğrencinin taşımalı eğitim kapsamında okullarına erişiminin sağlanması ve 2.948 pansiyonda yaklaşık yarım milyon kapasiteyle öğrencilere barınma hizmeti sunulması, Milli Eğitim Bakanlığının eğitimde kapsayıcılığı, erişilebilirliği ve fırsat eşitliğini güçlendirmeye yönelik uygulamalarının somut göstergeleri arasında yer aldı. Bu veriler, eğitime erişimin sosyoekonomik koşullardan bağımsız olarak desteklendiğini ve öğrencilerin bütüncül biçimde desteklendiğini gösteriyor.

Eğitime erişimi destekleyen bu göstergeler, kaliteyi artırmaya yönelik politikaların tamamlayıcı ve bütünleyici unsurlarını oluşturuyor. Bu çerçevede, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile başlatılan köklü reform süreci doğrultusunda 'EBA', 'MEBİ' ve 'OGM Materyal' gibi dijital platformlar üzerinden zenginleştirilen öğretim süreçleri, söz konusu göstergelere somut şekilde yansıyan eğitim yatırımları ve öğrenci destek hizmetleriyle bütüncül biçimde destekleniyor. Böylelikle göstergeler, yalnızca sayısal veriler olmanın ötesine geçerek eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren ve kaliteyi artıran politikaların somut karşılıklarını ortaya koyuyor."

Paylaşılan istatistikler, eğitimde erişim, kalite ve fırsat eşitliğini destekleyen yatırımların somut çıktıları olarak değerlendirildi.