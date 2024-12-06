MEB'den Öğrenci Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik: Yeni Düzenlemeler Resmi Gazete'de

MEB'den Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde Önemli Değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerin kılık kıyafetlerine dair yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu değişiklikle birlikte, öğrencilerin okul kıyafetleri için artık özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek. Belirlenen kıyafetler, okul-aile birliği yönetim kurulunun ve öğretmenlerin görüşleri alınarak, okul müdürlüğünce belirlenecek.

Kıyafet Görseli Yayınlanacak

Okul müdürlüğünce belirlenen okul kıyafetinin görseli, o okulun internet sitesinde yayımlanacak ve 4 eğitim-öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Ayrıca, eğer kıyafet değişikliği yapılırsa, ara sınıflarda bulunan öğrenciler bir üst öğrenim kademesine geçinceye kadar mevcut okul kıyafetlerini giymeye devam edebilecekler.

Velilere Ekstra Yük Getirilmeyecek

Yeni yönetmelikte, veliye mali yük getirecek özel kıyafetler aldırılamayacak. Belirlenen okul kıyafetleri, 1739 sayılı Kanun’un belirlediği ilkeler doğrultusunda ekonomik, sade, kullanışlı ve pedagojik esaslara uygun bir şekilde hazırlanacak. Ayrıca, sağlık özrü bulunan ve durumu belgelenen öğrenciler, özürlerinin gerektirdiği şekilde kıyafet giyme hakkına sahip olacaklar.

Kıyafet Satışında Rekabet Kurallarına Uymalı

Bunun yanı sıra, okul kıyafetlerinin temin edilmesine yönelik okul-aile birliklerince kıyafet satışı ve serbest rekabet koşullarını ihlal eden uygulamalara izin verilmeyecek. Böylece, öğrencilerin kıyafet alımında ekonomik bir denge sağlanması amaçlanıyor.