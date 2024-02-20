MEB'ten izinsiz olarak faaliyet gösteren kurslara kapatmak için düğmeye bastı: Kapatılan kurumlara 80 milyon lira ceza kesildi

MEB'in verdiği bilgiye göre, resmi, özel ve gönüllü kuruluşlar, eğitim öğretim faaliyetlerini ancak bakanlığın izni ve denetimi altında yürütebilir. Bu nedenle, kurum açma ruhsatı olmadan eğitim öğretim faaliyeti gösterenler "izinsiz" sayılır.

Merdiven altı faaliyet gösteren kurslar, hem devletin milli güvenliğini tehlikeye atıyor hem de "kayıt dışı" kalarak ekonomik sorunlara yol açıyor. Bakanlık, bu kursları kapatmak için İçişleri Bakanlığı ile işbirliği halinde çalışıyor.

MEB, izinsiz eğitim faaliyetleri yürüten kurslara karşı daha etkin bir mücadele için yeni bir adım attı. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında "İzinsiz Eğitim Faaliyeti İhbarı" linki açıldı. Bu link üzerinden 1 Eylül 2023'ten itibaren izinsiz kurs ihbarı yapılabilecek. MEB, bu ihbarları değerlendirerek izinsiz kursları kapatmaya devam edecek.

MEB, "merdiven altı" faaliyet gösteren kurslara karşı mücadele ediyor. MEB'in internet sayfasındaki "İzinsiz Eğitim Faaliyeti İhbarı" linki üzerinden 81 ilden 5 bin 181 kurs ihbar edildi. Bu ihbarlardan tekrarlananlar ayıklandı ve 2 bine yakın izinsiz kurs tespit edildi. Bu kurslarla ilgili olarak valiliklere inceleme ve soruşturma talimatı verildi. MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı da bu konuda çalışma başlattı.