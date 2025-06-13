Medicana Saraybosna Hastanesi, Bosnalı Gazetecilere Tanıtıldı

Medicana Sağlık Grubu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 18 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak olan Medicana Saraybosna Hastanesini gazetecilere tanıttı. Tanıtım için düzenlenen etkinlikte, Bosna Hersek'teki medya kuruluşlarının temsilcilerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Hüseyin Bozkurt: “Bosna’ya Özdeş Bir Kültüre Sahibiz”

Tanıtımda konuşan Medicana Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt, hastanenin kaliteli hizmet sunmayı ve nitelikli kadrolar oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi. Bozkurt, hastanenin açılması için son bir yıldır hazırlık aşamasında olduklarını belirterek, "Bosna'ya gelirken, yabancı bir ülkeye gittiğimizi hissetmiyoruz, ortak bir kültürümüz var. Biz buraya ismimizi kazımaya geldik, Bosna'da sağlığa neler katabiliriz bunun peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

Reha Özkaya: “Bosna Hersek, Bizim İçin Yakın Bir Coğrafya”

Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Reha Özkaya, Bosna Hersek'i kendilerinden bir coğrafya olarak gördüklerini vurguladı. Özkaya, hastanenin bölgedeki istihdama katkı sağlayacağını ve 80'e yakın hekimle hizmet vereceklerini dile getirerek, "Türkiye'den gelecek olan uzman hekimler, bu coğrafyanın sağlık alanındaki eksikliklerini gidermeye çalışacak" şeklinde konuştu.

Geniş Kapsamlı Sağlık Hizmetleri

Medicana Saraybosna Hastanesi Genel Müdürü Sedat Ziyade de gazetecilere hastanenin bölümlerini gezdirerek, sunulacak sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdi. Saraybosna'daki hastanede, beyin cerrahisi, göz hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, dermatoloji, ağız ve diş sağlığı, kalp-damar cerrahisi gibi birçok alanda sağlık hizmeti verileceği belirtildi.

Medicana Sağlık Grubu tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da açılacak hastane gazetecilere tanıtıldı.

Medicana Sağlık Grubu tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da açılacak hastane gazetecilere tanıtıldı.