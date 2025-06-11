Medine'de Hacıların Dua ve İbadetleri Coşkuyla Devam Ediyor

Mekke'de hacı olan Müslümanlar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de, mukaddes mekanları ziyaret ederek namaz kılmakta ve dua etmekte. Medine, Hazreti Muhammed'in kutlu kenti olarak hacıların ilgisini çekiyor. Mescid-i Nebevi başta olmak üzere birçok kutsal alanda hacılar yoğunluk oluşturuyor.

Hacılar, Mescid-i Nebevi'de öncelikle Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i selamlıyor. Ardından, mobil uygulama üzerinden aldıkları randevularla Ravza-i Mutahhara'da namaz kılıyor ve dua ediyorlar. Mescid-i Nebevi'nin yanındaki Cennet-ül Baki'de, gidiş için müsaade edilen saatlerde hacılar dua ediyor.

Uhud ve Hendek Savaşlarının İzinde

Hacıların ziyaret ettiği önemli yerlerden biri de Uhud Dağı. İslam tarihinin dönüm noktalarından biri olan Uhud Savaşı burada gerçekleşti. Medine'ye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alan bu bölgede, hacıların kafile başkanları tarafından bilgilendirilmeleri sağlanmakta. Hacılar, Ayneyn Tepesine çıkarak, burada savaşta şehit olan Hazreti Hamza ve diğer 70 sahabenin kabirlerini ziyaret ediyor.

Kıbleteyn Mescidi ve Kuba Mescidi Ziyareti

Kıbleteyn Mescidi, hacıların ilgisini çeken bir diğer önemli mekan. Hicretten yaklaşık 1,5 yıl sonra Hazreti Muhammed, cemaatle birlikte yönlerini Mescid-i Aksa'ya çevirerek öğle namazı kıldığında önemli bir değişiklik yaşandı. Bu mekanda hacılar, namaz kılıyor ve dualar ederek ayrılıyor.

İslam tarihinin ilk mescidi olarak bilinen Kuba Mescidi de hacıların ziyaret ettiği yerler arasında. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında konakladığı bu alan, hacılar tarafından yoğun ilgi görmekte. Ayrıca, Hendek Savaşı'nın yapıldığı alan ve Yed Mescitler bölgesi de ziyaret ediliyor.

Hacıların Duygu Dolu Anları

Almanya'dan gelen hacı Hasan Saçkan, Uhud Dağı'nın eteklerindeki Ayneyn Tepesi'nde bulunmanın önemini vurguladı. Ziyaret ettiği yerlerin hikmetlerini anlamaya çalıştığını söyleyen Saçkan, "Peygamber efendimizin bizlere sahabe efendilerimizin üzerinden verdikleri öğütleri inşallah almaya çalışacağız," dedi.

Kayseri'den gelen Yusuf Çakmak ise, "Cenabıallah biz aciz kullarını buraya davet etti. Ne mutlu bize. Buralar çok güzel, her şey düzenli ve tertipli. İyi bir hizmet görerek görevlerimizi yerine getiriyoruz," ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen Adnan Kanıkoğlu ise, "Medine'de çok güzel bir tur oldu. Mekke'de farz görevimizi yerine getirdik. Hamdolsun, çok mutlu ve huzurluyuz. Burada yaşananlar, hissedilenler anlatılamaz," diyerek duygularını ifade etti.

Mekke'de hacı olan Müslümanlar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de, mukaddes mekan ve alanları ziyaret edip namaz kılıyor, dua ediyor. İslam tarihinin dönüm noktalarından olan Uhud Savaşı'nın yaşandığı Uhud Dağı'nın eteklerindeki Ayneyn Tepesi'ne (Okçular Tepesi) çıkan hacılar, kafile başkanlarınca bilgilendirildikten sonra Hz. Muhammed'in amcası Hz. Hamza'nın da aralarında bulunduğu, savaşta şehit olan 70 sahabenin kabrini ziyaret ediyor.

Mekke'de hacı olan Müslümanlar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de, mukaddes mekan ve alanları ziyaret edip namaz kılıyor, dua ediyor. İslam tarihinin dönüm noktalarından olan Uhud Savaşı'nın yaşandığı Uhud Dağı'nın eteklerindeki Ayneyn Tepesi'ne (Okçular Tepesi) çıkan hacılar, kafile başkanlarınca bilgilendirildikten sonra Hz. Muhammed'in amcası Hz. Hamza'nın da aralarında bulunduğu, savaşta şehit olan 70 sahabenin kabrini ziyaret ediyor.