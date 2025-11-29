Mehmet Demir, Kütahya Koruyucu Aile Derneği Yönetimini Ağırladı

Ziyaretin Detayları

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı'da 2007 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Kütahya Koruyucu Aile Derneği Başkanı Yasemin Çavdar ve dernek yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Görüşmede Dernek Başkanı Yasemin Çavdar'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Fatma Albayrak, Şükran Demiralp, Cemile Teke, Bedriye Derin ve Şükran Gündöndü bulundu.

Milletvekili Mehmet Demir, ziyarete ilişkin olarak, “Çocuklarımızın geleceğine umut olan, sevgi ve fedakârlığın en güzel örneklerini sergileyen bu değerli ekibi ağırlamaktan büyük onur duydum” ifadelerini kullandı.

Demir, toplum adına gerçekleştirilen kıymetli çalışmalar için dernek yöneticilerine teşekkür etti.

