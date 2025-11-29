Mehmet Demir, Kütahya Koruyucu Aile Derneği Yönetimini Ağırladı

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı merkezli Kütahya Koruyucu Aile Derneği yönetimini makamında kabul ederek çalışmalarına teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 16:04
Mehmet Demir, Kütahya Koruyucu Aile Derneği Yönetimini Ağırladı

Mehmet Demir, Kütahya Koruyucu Aile Derneği Yönetimini Ağırladı

Ziyaretin Detayları

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı'da 2007 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Kütahya Koruyucu Aile Derneği Başkanı Yasemin Çavdar ve dernek yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Görüşmede Dernek Başkanı Yasemin Çavdar'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Fatma Albayrak, Şükran Demiralp, Cemile Teke, Bedriye Derin ve Şükran Gündöndü bulundu.

Milletvekili Mehmet Demir, ziyarete ilişkin olarak, “Çocuklarımızın geleceğine umut olan, sevgi ve fedakârlığın en güzel örneklerini sergileyen bu değerli ekibi ağırlamaktan büyük onur duydum” ifadelerini kullandı.

Demir, toplum adına gerçekleştirilen kıymetli çalışmalar için dernek yöneticilerine teşekkür etti.

MİLLETVEKİLİ DEMİR, KÜTAHYA KORUYUCU AİLE DERNEĞİ YÖNETİMİNİ AĞIRLADI

MİLLETVEKİLİ DEMİR, KÜTAHYA KORUYUCU AİLE DERNEĞİ YÖNETİMİNİ AĞIRLADI

İLGİLİ HABERLER

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Develi'ye sondaj kuyusu müjdesi — Bayar Özsoy
2
Kırklar Mescidi Yeniden İnşa Edilecek — 3.140 Rakımdaki Tarihi Mescid Yangında Kül Oldu
3
Papa 14. Leo Balat'ta Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Görüştü
4
MHP'den Dünya Engelliler Günü Mesajı: Yurdakul — 'Terörün kökünü kazıyacağız'
5
OMÜ'de Endometrium Kanserlerinde Güncel Tanı ve Tedavi Tartışıldı
6
Sakarya'da 4 Kaçakçılık Operasyonu: 5 Gözaltı
7
Papa 14. Leo Volkswagen Arena'ya Geldi — Halka Açık Ayin İçin

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?