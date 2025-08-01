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Mehmet Efe'nin Hayali Gerçek Oldu: Kol Protezi ile Oyun Oynamaya Başladı

Gaziantep'te protez koluna kavuşan 14 yaşındaki Mehmet Efe, uzun zamandır hayalini kurduğu oyun konsolu ile mutluluğu yaşadı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 14:49
Mehmet Efe'nin Hayali Gerçek Oldu: Kol Protezi ile Oyun Oynamaya Başladı

14 yaşındaki Mehmet Efe Topraklık, doğuştan dirsekten itibaren sol kolu olmamasına rağmen, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sayesinde hayalini gerçekleştirerek protez koluna kavuştu. Mehmet Efe, bu protezle birlikte uzun süredir beklediği oyun konsolu başında eğlenceli anlar yaşadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Milletvekili Bayram’ın sosyal medya paylaşımının ardından Mehmet Efe'ye destek olmak için harekete geçti. Annesi Tuğba Yalçın ile birlikte Ankara'dan alınarak Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi’ne götürülen Mehmet Efe, gerekli ölçümler yapıldıktan sonra protez koluna kavuştu.

Protezine kavuşmasının ardından Şahin ve Bayram tarafından ziyaret edilen Mehmet Efe, kendisine hediye edilen Galatasaray formasını giyerek milletvekili ile oyun konsolunda keyifli vakit geçirdi. Milletvekili Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Efe'ye bir sürpriz daha yaparak taraftarı olduğu Galatasaray forması hediye ettik. Ayrıca, kendisinin hayali olan oyun konsolunda oyun oynadık." şeklinde konuştu.

Fatma Şahin, Mehmet Efe’ye protez kol konusunda yardımcı olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Mehmet Efe, çok daha iyi şartlarda eğitim alacak. Ailemizin bilinci yüksek. Mehmet Efe'leri güzel bir şekilde geleceğe hazırlamak, önündeki tüm engelleri kaldırmak boynumuzun borcu." dedi.

Mehmet Efe ise protez kolunu taktıktan sonra hissettiği mutluluğu şu sözlerle ifade etti: "Gerçekten çok güzel bir duygu. Taraftarı olduğum Galatasaray forması hediye edildi. Hayalim olan bilgisayar oyunu oynadım."

Doğuştan dirsekten itibaren sol kolu olmayan 14 yaşındaki Mehmet Efe Topraklık, Gaziantep...

Doğuştan dirsekten itibaren sol kolu olmayan 14 yaşındaki Mehmet Efe Topraklık, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait merkezde protez koluna kavuştuktan sonra uzun yıllardır hayalini kurduğu oyun konsolu başında eğlenceli vakit geçirdi.

Doğuştan dirsekten itibaren sol kolu olmayan 14 yaşındaki Mehmet Efe Topraklık, Gaziantep...

Doğuştan dirsekten itibaren sol kolu olmayan 14 yaşındaki Mehmet Efe Topraklık, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait merkezde protez koluna kavuştuktan sonra uzun yıllardır hayalini kurduğu oyun konsolu başında eğlenceli vakit geçirdi.

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