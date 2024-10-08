Mehmet Muş, Iraklı Parlamenterler ile Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Irak Temsilciler Meclisi Gümrük Vergilendirme Alt Komitesi Başkanı Khalel Gazi Hassan El Dosaki ve beraberindeki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin Detayları

Görüşme sırasında Muş, TBMM'de kabul edilen kanun tekliflerinin %55'inin komisyonda ele alındığını aktardı. Ayrıca, Gazze'deki saldırıların durdurulması gerektiğini vurguladı. "İsrail, eğer durdurulmazsa bütün Orta Doğu'yu kan gölüne çevirecek," diyen Muş, ABD’nin bu katliamların arkasındaki en büyük destekçi olduğunu ifade etti.

Orta Doğu'daki Durum

Muş, İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumunun tehdit oluşturduğunu, "Bu soykırım dışı bir durumdur," diye belirtti. Ayrıca, PKK'nın terör saldırılarına da dikkat çekerek Irak yönetiminden destek beklediklerini söyledi.

Irak ile İşbirliği Vurgusu

Muş, "Bizim Irak devletiyle herhangi bir meselemiz yok, Irak’ın refahını istiyoruz," şeklinde konuştu. Irak Temsilciler Meclisi Gümrük Vergilendirme Alt Komitesi Başkanı Dosaki ise Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanma isteğini dile getirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş (sağ 2), Irak Temsilciler Meclisi Gümrük Vergilendirme Alt Komitesi Başkanı Khalel Gazi Hassan El Dosaki (sol 3) ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş (sağ 2), Irak Temsilciler Meclisi Gümrük Vergilendirme Alt Komitesi Başkanı Khalel Gazi Hassan El Dosaki (sol 3) ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş (sağ 2), Irak Temsilciler Meclisi Gümrük Vergilendirme Alt Komitesi Başkanı Khalel Gazi Hassan El Dosaki (sol 3) ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.