Mehmet Yalçın: Kayseri OSB 2026 Hedefleri ve Yeni Yıl Mesajı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, yeni yıl dolayısıyla yaptığı açıklamada Kayseri OSB’nin 2025 yılı çalışmalarını ve 2026 hedeflerini değerlendirdi. Başkan Yalçın, sanayiciye sunulan hizmetleri ve planlanan yatırımları detaylandırdı.

Yeni yıl mesajı

"Kayseri sanayisinin merkezi olan Kayseri OSB’nin Başkanı ve yönetimi olarak, sanayicimize hizmet yarışında yeni yıla girmenin heyecanını yaşıyoruz. 2026 yılının sanayicimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum "

2025 değerlendirmesi ve 2026 hedefleri

"Küresel ekonomik görünüm, yaşanan savaşlar ve siyasi krizlerden dolayı 2025’in zor bir yıl olduğu gerçektir. Sanayicilerimiz her ne kadar zorlu bir süreç geçirmiş olsa da 2026 yılının umutlarla dolu olduğunu düşünüyoruz. Sanayiciler olarak, 2026 yılında daha çok üretecek, ihracat yapacak ve istihdamımızı artırmak için gayret göstereceğiz"

Sağlık hizmeti artık OSB sınırları içinde

Başkan Yalçın, bölgede uzun süredir ihtiyaç duyulan sağlık hizmetiyle ilgili projede sona gelindiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Merkezi Projemizde açılışımızı gerçekleştirdik. Artık sağlık hizmeti bölgemiz sınırları içinde verilebilmektedir. Böylesine önemli bir hizmeti sanayicilerimizin ayağına kadar getirmiş olmaktan dolayı da büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz"

Bahar aylarında yeni açılışlar

Yalçın, 2022’den bu yana yapılan hizmetlerin meyvelerinin toplandığını vurguladı:

"2022 yılından bu yana yaptığımız hizmetlerin meyvelerini toplamaya devam ediyoruz"

İnşaatı süren yeni projelerle ilgili bilgi veren Yalçın, planlanan çalışmaları şu sözlerle aktardı:

"İnşaatı süren ve yüzde 70’i tamamlanan, 40 dükkândan oluşan yeni ticaret merkezimizi inşallah üç ay sonra tamamlayacağız ve açılışını gerçekleştireceğiz. Toplam asfaltı 84 kilometre olan OSB’mizin 60 kilometre asfaltını yeniledik. Kalan 24 kilometreyi de bahar aylarında tamamlayıp hizmete sunacağız. Üç nizamiyemiz hazır, 4.’üncü nizamiyeyi yaparak açılışını bahar aylarında gerçekleştireceğiz"

Yeni cami ve eğitim desteği

Dağ parselleri mevkiindeki yeni cami projesine ilişkin Yalçın, temel atma planının 2026 yılı içinde olduğunu belirtti:

"Dağ parselleri mevkiinde planladığımız yeni cami ve yanı başında işyerleri yapımı projemizde bu yıl inşallah temel atacağız. Kayseri OSB Meslek Yüksekokulumuz, Özel Kayseri OSB Teknik Kolejimize olan katkılarımız 2026 yılında da devam edecek"

Altyapı ve dijital yatırımlar

Kayseri OSB’de hizmet kalitesini artırmak için atılan adımları sıralayan Yalçın, filodaki yenileme ve altyapı çalışmalarını şöyle özetledi:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana 24 yeni aracı sanayicilerimizin hizmetine sunmuş durumdayız. Filomuzu yenilemeye devam edeceğiz. Elektrik altyapısı ve atıksu arıtma tesislerimizde önemli yatırımlara imza attık. 2026 yılında yeni yatırımları hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yenilenen bilişim alt yapımız sayesinde bölgemiz genelinde iletişim alt yapısı hizmetlerimiz sorunsuz devam ediyor. E-OSB uygulamamızı sanayicilerimizin hizmetine sunduk. Data Center Projemizi 2026 yılında hizmet sunar hale getirmeyi hedefliyoruz"

Kapanış

Başkan Yalçın konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Kayseri OSB Yönetimi olarak, durmaksızın çalıştığımızı, planladığımız ve hayata geçirmeye başladığımız projelerimizle, sanayicilerimize en iyi hizmeti sunabilmenin çabası içinde olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Şehrimiz, ülkemizin ve milletimizin refahının yükselmesi için durmaksızın çalışan sizlerin daha fazla üretmesi ve daha fazla ihracat yapabilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğimizin sözünün veriyor, bu vesile ile başta tüm sanayicilerimize, hemşerilerimize ve milletimize bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyor, saygılarımı sunuyorum."

