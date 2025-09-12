Meksiko'da tanker patlaması: 8 ölü, 94 yaralı

İztapalapa'da devrilen yanıcı madde tankeri patladı; ölü sayısı 8, yaralı 94, 22'si kritik. Yaklaşık 30 araç alev aldı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 00:14
İztapalapa'da devrilen tanker büyük hasar bıraktı

Meksiko Belediye Başkanı Clara Brugada, başkent Meksiko'nun İztapalapa bölgesinde seyir halindeyken devrildikten sonra patlayan tankere ilişkin basına açıklamada bulundu.

Brugada, basın açıklamasında, "Trajik kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi, yaralanan 94 kişiden 22'sinin durumu kritik maalesef." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında, tanker patlamasında yaşamını yitirenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Sheinbaum, kazanın mağdurlarına her türlü desteği sağladıklarını vurgulayarak "Hayatını kaybedenlerin tüm aile üyeleriyle dayanışma içindeyiz. Olayın ivedilikte aydınlatılması için gereken ne ise yapılacak." dedi.

Patlamanın etkisiyle yaklaşık 30 araç alev almış ve bölgeyi yoğun duman kaplamıştı.

Kapsamlı soruşturma başlatıldı.

