Melikgazi Belediyesi 2025'te 780 İşletmeye Ruhsat Verdi

Esnafa Destek ve Dijital Kolaylık

Melikgazi Belediyesi, ilçede ekonomik hayatın canlanmasına katkı sağlamak amacıyla 2025 yılı içinde 780 adet işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verdi. Ruhsatlandırma süreçleri hız ve şeffaflık ilkesiyle yürütülüyor.

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Esnaflarımız, şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatının temel yapı taşlarından biridir. Bizler de belediye olarak bu yapının düzenli, güvenli ve sürdürülebilir şekilde işlemesini sağlamak zorundayız. Melikgazi Belediyesi olarak esnaf kardeşlerimizle her zaman iletişim ve iş birliği içindeyiz. Aynı zamanda esnafımızın talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek çözüm odaklı çalışmalar da yürütüyoruz. Yapılan çalışmalar kapsamında gerekli denetim ve incelemeleri tamamlanan işletmelerimize ruhsatlarını veriyoruz. 2025 yılında ilçemizde hizmet veren 780 adet işyerine ruhsat verdik. Ruhsatlandırma süreçlerimiz hızlı ve şeffaf bir şekilde yürütülüyor. En çok ruhsat verdiğimiz işletmelerin başında yeme içme mekanları yer alıyor. Ayrıca 5 yıldır "e-İşyeri Ruhsat" modülümüzle vatandaşlarımız kolaylıkla internet üzerinden ruhsat başvurusunda bulunuyor. Verdiğimiz ruhsatlar hem istihdama hem de yerel ekonomiye önemli katkı sağlıyor. Girişimciliği her zaman destekleyen belediyemiz, istihdamın artmasına ve yerel ekonominin güçlenmesine, düzenli, güvenli ve sürdürülebilir ticari hayatın devam etmesine katkı sunmayı kararlılıkla sürdürecek" dedi.

Belediye yetkilileri, ruhsat süreçlerinin elektronik başvuru imkanlarıyla daha erişilebilir hale geldiğini ve verilen ruhsatların yerel ekonomiye olumlu yansımalarının izleneceğini belirtti.

