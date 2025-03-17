Meloni ve Kral Abdullah, Gazze ve Suriye'deki Durumu Görüştü

Meloni ve Kral Abdullah'ın Kritik Görüşmesi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'deki insani yardım faaliyetleri ve Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme, İtalya'nın başkenti Roma'da, Başbakanlık Sarayı Chigi'de gerçekleştirildi.

Gazze'deki İnsani Durum Üzerine Vurgu

Görüşmeye ilişkin yapılan resmi açıklamada, Gazze'deki insani ihtiyaçların aciliyeti üzerinde duruldu. İtalya’nın 'Gazze için Gıda' girişimi ve Ürdün’ün havadan yardım faaliyetleri konusundaki işbirlikleri konusunda duydukları memnuniyet ifade edildi.

Suriye İçin Geçiş Süreci Önerisi

Görüşmede ayrıca Suriye'de şiddetin sona ermesi ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir geçiş süreci gerekliliği üzerinde duruldu. Ekonomik toparlanmanın, Suriyeli mültecilerin güvenli bir biçimde ülkelerine dönüşüne yardımcı olacağı belirtildi.

Uluslararası İşbirliği Vurgusu

İki lider, ikili ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu vurgularken, Akabe Süreci toplantısı yoluyla uluslararası terörle mücadelede işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Bu toplantının, bu yıl içinde Batı Afrika merkezli olarak Roma'da düzenlenmesi konusunda mutabık kaldılar.

Kral Abdullah'ın Diğer Temasları

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile de görüşerek iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçladı.